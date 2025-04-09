В Нижнекамске девушка ранила парня во время ссоры

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл в одной из квартир на улице 30 лет Победы в Нижнекамске. По предварительным данным, во время застолья между участниками вспыхнул конфликт из-за внезапной вражды. В ходе ссоры 26-летняя женщина нанесла своему партнёру удар ножом, ранив его в шею. Хозяин квартиры незамедлительно вызвал медиков и полицию.

Подозреваемая признала свою вину и написала явку с повинной. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры.