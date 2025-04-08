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В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры

Сейчас следователи продолжают выяснять все обст...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело по статье 111, часть 4 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

По версии следствия, вечером 5 апреля 2025 года в одном из домов на улице Зелёной в Казани вспыхнул конфликт между двумя родственницами. Ссора произошла на фоне внезапно возникшей неприязни. В разгар спора пожилая женщина потеряла сознание и упала. Вместо того чтобы вызвать помощь, её 38-летняя племянница начала трясти её, в результате чего женщина не раз ударялась головой об пол. От полученных травм пенсионерка вскоре скончалась.

Подозреваемая признала свою вину. Учитывая, что она находится в декретном отпуске и воспитывает маленького ребёнка, ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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