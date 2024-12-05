В Набережных Челнах завершился ремонт поликлиники №4

В городе Набережные Челны завершился ремонт городской поликлиники №4.

Проведение ремонта стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и республиканской программы по капитальному ремонту социальных объектов.

Ремонтные работы охватили площадь более трёх тысяч квадратных метров. Они включали в себя общестроительные, электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Также были заменены системы отопления, вентиляции, слаботочные сети, окна и двери.

Кроме того, были проведены работы по капитальному ремонту пандусов и поручней, установлены кнопки вызова, тактильные знаки и специализированный санузел для людей с ограниченными возможностями. Эти работы были выполнены в рамках программы «Доступная среда».