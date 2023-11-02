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· Артем Акчурин

В Казани упали цены на жильё

В Казани упали цены на жильё

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В Казани на последний квартал 2023 года, снизится стоимость квадратного метра жилья. Размер норматива установлен на уровне 131 тысячи рублей. Постановление подписано главой исполкома Казани Рустемом Гафаровым, которые было опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.


Новый норматив сокращен на 893 рубля по сравнению с прошлым. Однако, не смотря на снижение норматива, стоимость жилья в IV квартале на текущий год выше на 9,2 тысячи рублей или 7,6% по сравнению с IV кварталом 2022 года. В период октябрь-декабрь прошлого года этот норматив в Казани составлял 121,7 тыс. рублей. Норматив стоимости одного квардратного метра устанавливается органом местного самоуправления.

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