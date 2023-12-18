Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани расширили территориальные границы

В Казани расширили территориальные границы

kazanreporter.ru

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На заседании республиканского парламента было принято решение о включении в границы Казани биатлонного комплекса «Динамо», научного городка и похоронного комплекса «Курган».

Доклад по данному вопросу представил первый замглавы исполкома Казани, Денис Калинкин. Он пояснил, что перечисленные объекты уже являются частью территории города. В 2018 году «Курган» в Пестречинском районе был включен в границы города, а «Динамо» в Лаишевском и «Научный городок» в Высокогорском соответственно в 2020 и 2022 годах.

Таким образом, новые объекты были включены в состав нескольких районов города. Расширились приволжский и советский районы столицы республики. Стоит отметить, что после расширения территорий, была увеличена численность советского района до 340 тысяч человек. Численность приволжского района осталась без изменений.

Ранее дефицит бюджета в Татарстане на 2023 год составил 40,1 млрд рублей.

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