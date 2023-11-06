В Казани прошла акция в День Конституции республики

Активисты союза татарской молодежи "Азатлык" провели акцию в Казани 6 ноября, посвященную Дню Конституции Татарстана. Расположившись на главной улице Баумана, участники акции раздавали 5 тысяч татарских флажков и листовок с текстом статьи 8 Конституции республики, подчеркивающей равноправие татарского и русского языков в регионе.

Лидер объединения "Азатлык" Наиль Набиуллин сообщил, что государство в лице официальных органов Татарстана до сих пор не демонстрирует достаточного внимания к данной норме основного закона. Поэтому они решили напомнить о статье 8 Конституции, которая конкретизирует равноправие татарского и русского языков и их одинаковое применение.

Акции подобного рода не требуют предварительного согласования, однако, по словам Набиуллина, в конце акции сотрудники полиции обратились к участникам и запросили разрешение.