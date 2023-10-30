Раис РТ Рустам Минниханов 30 октября провел встречу с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили развитие Казанского авиационного завода, модернизацию предприятия для наращивания производства гражданских самолетов Ту-214 и стратегических ракетоносцев Ту-160. Также в переговорах принимали участие премьер-министр РТ Алексей Песошин и директор Казанского авиазавода Николай Савицких.

Стоит отметить, что премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в 2025 году Казанский авиазавод должен выйти на выпуск 10 Ту-214 ежегодно.