В Казани без воды останется ряд домов и больниц

В ночь на четверг 17 августа дома в районе «Азино» останутся без воды. Виной тому стала авария на водозаборе.

Так без воды останутся на улицах Ново-Азинская, 1-я Азинская, Академика Арбузова, Галеева, Новаторов, Заря, Дружбы, Пионерская, Сибирский переулок, Кирпичникова, Журналистов, Зур Урам, Краснооктябрьская, Артиллерийская, Зенитная, Кавалерийская, Оборонная, Строительная, Радистов, Связистов и Металлистов.

Кроме того, воду отключат и в домах от №206 до №230 по проспекту Победы, №54, 56, 58,58Б, 76/1, 78, 78а (д/с №253), 78Б, 80, 80а и нечетные номера домов от №31 до №65 по Ершова, нечетные дома от №35 до №41 по Сибирскому тракту, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, д.- 1а, 2/1 по Космонавтов, а также на Губкина, кроме домов №2а, 6, 8, 10, 14.

Также без водоснабжения останутся больница РЖД, Республиканская психиатрическая больница (РКПБ) им. Бехтерева и Городской диагностический центр по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний на Ершова, а также детская больница №8 на Галеева.

Отметим, что воду отключат в 23:00 и дадут в 5:00.