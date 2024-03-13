В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи

В Казань прибыло около 100 делегатов из 50 различных стран, которые являются участниками Всемирного фестиваля молодежи. Информацию об этом представила пресс-служба Министерства молодежи РТ.





Среди прибывших, числятся представители различных государств, в числе которых — Аргентина, Армения, Бразилия, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Иран, Испания, Италия и многие другие. Среди них юные деятели в области бизнеса, медиа, образования, международного сотрудничества и культуры.Министр по делам молодежи РТ,, выразил радость встречи делегации на железнодорожном вокзале Казани и подчеркнул, что в республике проживает около 175 национальностей. И у гостей будет возможность погрузиться в обычаи, традиции и кулинарию региона, а также пообщаться с молодежью Татарстана.

Кроме того, у иностранных делегатов запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.