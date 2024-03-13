В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи
minmol.tatarstan.ru
В Казань прибыло около 100 делегатов из 50 различных стран, которые являются участниками Всемирного фестиваля молодежи. Информацию об этом представила пресс-служба Министерства молодежи РТ.
Министр по делам молодежи РТ, Ринат Садыков, выразил радость встречи делегации на железнодорожном вокзале Казани и подчеркнул, что в республике проживает около 175 национальностей. И у гостей будет возможность погрузиться в обычаи, традиции и кулинарию региона, а также пообщаться с молодежью Татарстана.
Кроме того, у иностранных делегатов запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
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