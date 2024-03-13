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В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи

В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи

minmol.tatarstan.ru

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В Казань прибыло около 100 делегатов из 50 различных стран, которые являются участниками Всемирного фестиваля молодежи. Информацию об этом представила пресс-служба Министерства молодежи РТ.

Среди прибывших, числятся представители различных государств, в числе которых — Аргентина, Армения, Бразилия, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Иран, Испания, Италия и многие другие. Среди них юные деятели в области бизнеса, медиа, образования, международного сотрудничества и культуры.

Министр по делам молодежи РТ, Ринат Садыков, выразил радость встречи делегации на железнодорожном вокзале Казани и подчеркнул, что в республике проживает около 175 национальностей. И у гостей будет возможность погрузиться в обычаи, традиции и кулинарию региона, а также пообщаться с молодежью Татарстана.

Кроме того, у иностранных делегатов запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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