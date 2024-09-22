В Елабуге был убит мужчина из-за ссоры на почве покупки алкоголя

В Елабуге произошла трагедия из-за обычного конфликта.

Два знакомых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулись на дороге между детским садом и Троицким кладбищем. Причиной их ссоры стала, по словам подозреваемого, денежная разница с покупки алкоголя, которую один из мужчин присвоил себе. Спор быстро перешел в рукопашную: в пылу обсуждения подозреваемый толкнул друга в грудь, в результате чего тот упал и ударился головой о металлический забор.

Проходившие мимо очевидцы вскоре обнаружили тело пострадавшего, в то время как подозреваемый покинул место происшествия, утверждая, что пострадавший был еще в сознании и продолжал с ним ругаться. Несмотря на то что намерений нанести смертельный вред у него не было, мужчина осознает свою вину и искренне сожалеет о случившемся. Этот случай стал печальным напоминанием о том, как легкомысленные действия, спровоцированные алкоголем, могут привести к непоправимым последствиям.