Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

В Елабуге был убит мужчина из-за ссоры на почве покупки алкоголя

В Елабуге произошла трагедия из-за обычного кон...

Подписаться в Telegram

В Елабуге произошла трагедия из-за обычного конфликта.

Два знакомых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулись на дороге между детским садом и Троицким кладбищем. Причиной их ссоры стала, по словам подозреваемого, денежная разница с покупки алкоголя, которую один из мужчин присвоил себе. Спор быстро перешел в рукопашную: в пылу обсуждения подозреваемый толкнул друга в грудь, в результате чего тот упал и ударился головой о металлический забор.

Проходившие мимо очевидцы вскоре обнаружили тело пострадавшего, в то время как подозреваемый покинул место происшествия, утверждая, что пострадавший был еще в сознании и продолжал с ним ругаться. Несмотря на то что намерений нанести смертельный вред у него не было, мужчина осознает свою вину и искренне сожалеет о случившемся. Этот случай стал печальным напоминанием о том, как легкомысленные действия, спровоцированные алкоголем, могут привести к непоправимым последствиям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

обработка квартиры от плесени и грибка цена в москве

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

шпаклевка стен под обои цена за квадратный метр в Москве

Новости Казани

14 часов назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

день назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле

Лонгриды
2 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани прошел финал конкурса среди лучших учителей родного языка

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Казани

59 минут назад

Жители Кировского района на сутки останутся без воды

Новости Татарстана

час назад

В Елабуге был убит мужчина из-за ссоры на почве покупки алкоголя
Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из о...
Новости Казани
час назад

Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из общежития из-за БРИКС

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане прогнозируют сильные морозы до -2 градусов

Новости Татарстана

4 часа назад

«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

Новости Казани

4 часа назад

В Казани выделили 11 миллионов на озеленение города елями

Новости России
5 дней назад

T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
день назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике