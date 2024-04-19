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В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

МВД по РТ

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В Бугульминском районе Татарстана в результате аварии умерли 3 человека.

19 апреля 2024 года, в 4:30 на 290 километре трассы Казань-Оренбург водитель машины Лада Гранта, по предварительной информации, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Лада Калина.

Как итог, 2 водителя и пассажир Гранты от полученных травм умерли на месте происшествия.

Пассажир Лады Калины с разными травмами доставлен в больницу.

Ранее мы писали о том, что из больницы выписали последних пострадавших в результате атаки БПЛА на Татарстан.

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