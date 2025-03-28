В Актанышском районе водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

28 марта в Актанышском районе произошла трагедия — по предварительной информации, водитель Lada Vesta 1991 года рождения, находясь за рулем в утомленном состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mitsubishi, которым управлял мужчина 1967 года рождения.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его семилетняя пассажирка погибли на месте. Еще одна девочка, пятилетняя, находившаяся в салоне, получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все детали произошедшего.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.