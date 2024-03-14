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В 8 регионах России пройдет футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

В 8 регионах России пройдет футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

PROKAZAN

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Ежегодный всероссийский футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» объединяет воспитанников детских домов и школ-интернатов. Соревнования проводятся в 8 регионах России, с финалом в Сочи.

Это социальная программа способствует социализации детей, развитию их физических навыков и помогла уже более 900 детям найти новые семьи. Турнир получил премию «Компания будущего» за благотворительность.

Автор фото: PROKAZAN

Инициатива была запущена сотрудниками Мегафона из Санкт-Петербурга, а партнеры включают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.

В рамках турнира дети не только играют в футбол, но и проходят профориентационные программы, встречи со спортивными журналистами и учатся делать репортажи о своих матчах.

Чемпионат проводится уже в 19-й раз, где более 2000 детей участвуют из 130 учреждений. Финал состоится в Сочи с участием команд из разных регионов. Победители получат поездку в футбольный лагерь академии ФК «Динамо».

Турнир помог детям не только в спорте, но и в выборе будущей профессии и нахождении семьи.

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