В 8 регионах России пройдет футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»
PROKAZAN
Ежегодный всероссийский футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» объединяет воспитанников детских домов и школ-интернатов. Соревнования проводятся в 8 регионах России, с финалом в Сочи.
Это социальная программа способствует социализации детей, развитию их физических навыков и помогла уже более 900 детям найти новые семьи. Турнир получил премию «Компания будущего» за благотворительность.
Автор фото: PROKAZAN
Инициатива была запущена сотрудниками Мегафона из Санкт-Петербурга, а партнеры включают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.
Чемпионат проводится уже в 19-й раз, где более 2000 детей участвуют из 130 учреждений. Финал состоится в Сочи с участием команд из разных регионов. Победители получат поездку в футбольный лагерь академии ФК «Динамо».
Турнир помог детям не только в спорте, но и в выборе будущей профессии и нахождении семьи.
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