Установлен новый рекорд: из-за жары в Татарстане достигнут летний максимум потребления электроэнергии

В Татарстане из-за жары 7 августа установлен новый рекорд потребления электроэнергии

В энергосистеме Татарстана накануне, 7 августа, из-за сильной жары был достигнут новый летний максимум потребления электроэнергии. Показатель достиг 4 163 МВт, что на 28 МВт выше прошлого летнего рекорда. который был установлен 8 августа прошлого, 2022, года.

В сообщении «Системного оператора» говорится, что новое значение зафиксировали в 15:00 по московскому времени. Среднесуточная температура воздуха в этот момент достигала 24,4 градуса.

Оператор также отметил, что при высоком уровне потребления мощности единая энергосистема страны, объединенные и региональные энергосистемы функционируют стабильно.