«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Прокуратуру Татарстана может возглавить зампрокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который руководит надзорным органом республики уже десять лет, в скором времени может покинуть свой пост. Владимир Путин предложил его на должность прокурора соседней республики - Марий Эл. Прокуратура же Татарстана в таком случае будет возглавлена заместителем прокурора Санкт-Петербурга Альбертом Суяргуловым, соответствующий документ был опубликован телеграм-каналом Mash. Назначение произойдет уже после консультации с Советом федерации. Заседание запланировано на понедельник.

Эксперты отмечают, что ранее кандидатуру прокурора республики согласовывали с властями Татарстана, однако на данный момент «унификация правит бал». По их мнению, новый прокурор будет «выполнять задачи Москвы».

Политтехнолог Константин Калачев заявил, что замена прокурора Татарстана - обычная практика ротаций, которая позволяет предотвратить сращивания региональных властей и силовых структур.

«Конечно, все должности раньше согласовывались с властями Татарстана. Можно вспомнить, как было в 1990-е годы. Но тот федерализм, который мы знали, уходит в прошлое. Сейчас пришло время, когда унификация правит бал», - пояснил эксперт.

Политтехнолог считает, что Альберт Суяргулов, который может стать главой прокуратуры Татарстана, пользуется большим доверие федеральных властей, а его назначение «серьезное и знаковое», передает его слова kommersant.ru.