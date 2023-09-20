УФАС уже проводит проверку: Наскав уволился после скандала с закупкой саженцев

В Нижнекамске после скандала с закупкой саженцев уволился начальник «ДЕЗа» Наскаев

Руководитель «Дирекции единого заказа» Айрат Наскаев покинул свой пост в Нижнекамске, сообщает KazanFirst, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Портал отмечает, что он написал заявление по собственному желанию. К закупкам саженцев деревьев, которые заинтересовали силовиков и антимонопольщиком, это не имеет никакого отношения. УФАС уже проводит проверку информации по контрактам, которые были заключены в первой половине прошлого года.

Напомним, что в Нижнекамске возникли вопросы по поводу закупки саженцев деревьев ко Дню Победы. Антимонопольщиками было установлено, что в 2022 году «Дирекция единого заказчика» заключила договоры на поставку многолетних насаждений для озеленения Нижнекамска ко Дню Победы. Общая сумма по договорам превысила 8,9 миллиона рублей. На сайте Федеральной антимонопольной службы сообщается, что татарстанским УФАС было установлено, что «Питомник Березка» и «СПП Березка» входят в одну группу и действует в едином экономическом интересе - ради получения прибыли с реализации договоров.