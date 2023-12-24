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Участник из Татарстана победил в шоу Вызов и выиграл 10 млн рублей

Участник из Татарстана победил в шоу Вызов и выиграл 10 млн рублей

ampravda.ru

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Данила Калиникин из Татарстана и Анастасия Резник забрали главный приз второго сезона спортивно-интеллектуальногориалити ТНТ «Вызов». В финале они встретились с парой блогера Саша Стоун и Алисой Чубиной.

Ася Резник считает, что одержать победу им помогло взаимопонимания, умение слушать и слышать друг друга.

Отметим, что главный приз конкурса – 10 млн рублей.

Победители поделились куда они потратят выигрышные деньги.

«Я вложу весь выигрыш в социально значимый проект по разработке систем мониторинга уровня глюкозы для диабетиков», — рассказал Данила Калиникин.

Он добавил, что этот проект побудил его на дальнейшее развитие.

Ася Чайкина частью своего выигрыша поделится с благотворительным фондом, она выберет одну семью и постарается ей помочь.

Напомним, что ранее Данила Калиникин дал интервью редакции PROKAZAN.

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