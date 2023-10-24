Ученый из Альметьевска бросил «Вызов»: Данила Калиникин представил РТ в шоу на ТНТ

В Казани прошёл предпоказ второго сезона шоу «Вызов». Мы поговорили с одним из участников команды «умников» Данилой Калиникиным, который представляет на шоу Татарстан.

Второй сезон «Вызова» можно посмотреть на канале ТНТ. В шоу участвует две команды: «звёзд» и «умников». За главный приз в новом сезоне будут бороться 11 артистов и 11 деятелей науки. Но всё не так просто. Нейросеть разбивает всех на 11 пар, смешивая творческих людей, со знатоками точных наук. И тут два человека из разных систем координат должны сплотиться, чтобы получить заветный приз. Съёмки нового сезона проходили в завораживающем Дагестане. Главный приз в шоу — 10 млн рублей.

Автор фото: ТНТ

— Съёмки шоу совершенно отличаются от обычной жизни, вы готовились к съёмкам? Какой был самый главный страх?

— К съёмкам шоу я не готовился. Да страхи у меня действительно были. Но они связаны с моей работой. Я боялся, что в проектах, над которыми работаю, без моего присутствия могло пойти что-то не так. А так, если смерть, то смерть и бояться нечего.

— С какими трудностями вы столкнулись на съемках? Ведь «звёзды» живут в своём ритме жизни. Было ли, что ваши миры попросту не сходились?

Автор фото: ТНТ

— Действительно, медийные люди живут в своём ритме, но они оказались простыми и контактными. Когда мы пришли на съёмки, там уже шутил Дорохов и заряжала всех позитивом Юлия Коваль. А что касается меня, то поначалу было не очень комфортно находится под прицелом камер и моментами чувствовал напряжение, так как очень боялся подвести напарницу. Смотрю на испытание и понимаю, что я его в жизни не пройду. Особенно если это были головоломки, их я не люблю с самого детства.

— Вашей напарницей в первом выпуске проекта стала прекрасная актриса Ася Резник. А затем произошла смена на энергичную и эмоциональную Юлию Коваль. Какого было быть с ней работать в одной команде?

— Юля невероятно классная девушка.Она всегда шутит, вечно на позитиве. Я уверен, что многим с ней непросто, но мы смогли найти общий язык. В нашем тандеме я играю роль второй скрипки и иду на уступки. К слову, сейчас мы с ней до сих пор общаемся.

— Съёмки сезона «Вызова» проходили в Дагестане. Вы бывали в этом регионе раньше? Какие у вас впечатления?

— Ранее я там не был. И впечатления от Дагестана у меня только положительные. Там невероятный колорит и атмосфера. В основном, с местными жителями было комфортно общаться, хотя были, конечно, как закрытые так и очень открытые и доброжелательные люди. Было несколько случаев, когда незнакомые люди предлагали нас угостить своей традиционной кухней, которая является очень разнообразной и вкусной.

— А как давно вы занимаетесь наукой?

Автор фото: PROKAZAN

— У меня вся семья инженеров. И с ранних лет близкие прививали мне любовь к точным наукам. Да, в определённых кругах меня считают учёным, но я этого мнения не разделяю. Есть много моих ровесников, которые достигли гораздо большего в фундаментальной науке. Я же в свою очередь занимаюсь той частью науки, которую можно интегрировать в индустрию. Иначе говоря я больше предприниматель, чем ученый.

— При прохождении испытаний вам как-то помогало знание точных наук?

Автор фото: ТНТ

— Честно, вообще нет. Как только мне становилось понятно решение, в этот же миг всё рушилось. В шоу помогала только удача и интуиция. И ещё важную роль играла слаженная работа с напарником.

— На шоу, вероятно, происходила масса интриг, как тяжело было с ними справляться?

— Да, накал страстей был невероятный, что видно по первой серии. И это добавляло свою изюминку. Самое главное - найти своих единомышленников, людей, которые будут разделять твоё мнение и поддерживать. А так, в шоу были моменты, когда нервы сдавали и мужчин, и у девушек. Возможно, кто-то из представителей сильного пола плакал в кустах.

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