В Татарстане 4-тонной плитой придавило рабочего

В Набережных Челнах на территории «Бетон Мегаполис» придавило 4-тонной плитой рабочего

В Набережных Челнах 55-летнего рабочего придавило плитой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

ЧП произошло накануне около 10:15 на территории ООО «Бетон Мегаполис». Рабочего придавило бетонной плитой, вес которой составляет четыре тонны. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в БСМП.

По факту трагического инцидента организована проверка. Прокуратура вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии. Если будут выявлены нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.