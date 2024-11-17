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Татарстан получит еще 2 «Метеора-2020» в 2025 году

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В 2025 году Татарстан получит для эксплуатации два пассажирских судна на подводных крыльях (СПК) «Метеор-2020», которые были построены на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Фарита Ханифова.

По словам министра, сдача «Метеоров» запланирована на конец навигации 2025 года. Сейчас проходят переговоры с заводом, чтобы получить суда к началу следующего сезона навигации.

В Татарстане уже есть два судна проекта 03830 «Метеор-2020», которые получили названия «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». Они были переданы судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» в 2023 году.

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