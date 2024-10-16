T2, российский оператор мобильной связи, и Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-технологических проектов, направленных на расширение действующих вариантов использования платформы конфиденциальных вычислений «Криптоанклав». В ее задачи входит обеспечение защиты процессов автоматизированной обработки данных.



Соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 подписали генеральный директор T2 Антон Годовиков и генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов. Big data T2 обладает обширной экспертизой в части использования технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Эти решения направлены на повышение безопасности и улучшение опыта клиента на протяжении всего пользовательского пути в компании и во внешнем контуре. Со своей стороны, Т1 ИИ, бизнес-направление Холдинга Т1 по работе с большими данными и искусственным интеллектом, привносит в сотрудничество накопленный опыт проектирования и реализации комплексных проектов в области цифровой трансформации, в частности, разработки платформ хранения данных, а также построении систем для их анализа.

«Криптоанклав» представляет собой доверенную среду, которая служит для защищенного автоматизированного объединения данных из разных источников, а также для их обработки и применения в обучении ИИ. Решение на базе технологий ИИ структурирует информацию, строит ML-модели и проводит необходимые вычисления. Передача и хранение данных осуществляется в защищенном режиме.



Ключевыми направлениями сотрудничества станут подготовка методологий и применение технологий совместных вычислений, создание моделей машинного обучения на базе обезличенных исторических данных. При этом фокус – на разработке и согласовании легитимных практических методов обмена информацией.



Антон Годовиков, генеральный директор T2:

«Big data T2 успешно работает над обеспечением безопасности пользователей как в части обнаружения мошеннической активности, так и в противодействии социальной инженерии. Критически важно в режиме реального времени выявлять факты нахождения абонентов под влиянием злоумышленников. Использование решений, разработанных внутри криптоанклавов, – мировой тренд, подход успешно используется в области безопасности, медицины, коммуникаций. Рынок таких решений в РФ только формируется. Уверен, что экспертиза, накопленная нами в партнерстве с T1, позволит сделать значимый вклад в развитие «Криптоанклава» в интересах клиентов».



Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1:

«Рынок телекоммуникаций России отличается высокими темпами цифровизации, поэтому ожидаемо, что один из крупнейших операторов сотовой связи в стране изучает и применяет возможности машинного обучения и искусственного интеллекта. Холдинг Т1 активно наращивал свои компетенции в этих направлениях, консолидировал опыт внедрения – и теперь готов делиться накопленной экспертизой с партнерами. Мы уверены, что наша разработка позволит крупнейшим участникам рынка больших данных, включая банковский, телекоммуникационный и промышленный сектора, безопасно собирать и обрабатывать данные для сложных вычислений и построения ИИ-моделей. Это важный шаг на пути к тому, чтобы передовые технологии помогали поддерживать качество обслуживания российских граждан и отечественных предприятий на высоком уровне».

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») – оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора – «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 – в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. По данным Роскомнадзора, по итогам 2023 года Т2 вышла на первое место среди операторов по темпам строительства инфраструктуры.