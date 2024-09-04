Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Московский суд продлил время содержания под стражей Гумеру Нафиеву. Молодой человек является сыном 1-го прокурора Республики Татарстан, бывшему зампрокурора региональной столицы РТ. Фигурант обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в столичном суде.

Судья Наталья Чепрасова удовлетворила просьбу сотрудников Следственного комитета и продлила срок нахождения мужчины под стражей на 15 дней, то есть до 21 сентября 2024 года. Так, Нафиев пробудет в следственном изоляторе еще полгода.

Не так давно, фигуранта задержали еще в марте по подозрению во взятке.

Ранее мы писали о том, что бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве. На бывшего местного депутата подали заявление в отделение полиции за «Мошенничество». По данным источника, экс-супруг певицы обманул местного бизнесмена на 10 млн рублей.