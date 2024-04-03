Студентам «Алабуги» выплатили от 80 до 100 тысяч рублей после атаки БПЛА

Студентам «Алабуги» выплатили до 100 тысяч рублей после атаки БПЛА
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Собеседница рассказала, что всем, кто был или просто числится в хостелах отправили премию.
Девушка сообщила, что компенсация зависит от должности ученика. Сумма колеблется от 80 000 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что утром 2 апреля 2024 года, общежитие «Алабуги» атаковали БПЛА, после которой пострадали 14 человек. Сейчас на лечении в медучреждении остаются 6 потерпевших, остальных пациентов отпустили домой. Среди них есть как несовершеннолетние люди и представители других государств, пишет inkazan.ru.
Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.
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