Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Студентам «Алабуги» выплатили до 100 тысяч рублей после атаки БПЛА

Студентам «Алабуги» выплатили от 80 до 100 тысяч рублей после атаки БПЛА
Студентам «Алабуги» выплатили до 100 тысяч рублей после атаки БПЛА

pixabay.com

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Собеседница рассказала, что всем, кто был или просто числится в хостелах отправили премию.

Девушка сообщила, что компенсация зависит от должности ученика. Сумма колеблется от 80 000 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что утром 2 апреля 2024 года, общежитие «Алабуги» атаковали БПЛА, после которой пострадали 14 человек. Сейчас на лечении в медучреждении остаются 6 потерпевших, остальных пациентов отпустили домой. Среди них есть как несовершеннолетние люди и представители других государств, пишет inkazan.ru.

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.

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