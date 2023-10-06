Стоимость оценили в 4-5 миллиардов: глава РТ встретился с дочкой Шойгу и обсудил проект федерального центра

В Татарстане 6 октября Рустам Минниханов провел встречу с дочкой Шойгу

Глава татарстана Рустам Минниханов сегодня, 6 октября, встретился с дочерью министра обороны РФ, президентом федерации триатлона России Ксенией Шойгу.

На встрече, которая проходила в Доме правительства РТ, обсудили проект строительства федерального центра триатлона в Альметьевске, о чем сообщает пресс-служба главы Татарстана. Минниханов и Ксения Шойгу также обсудили популяризацию физкультуры и спорта, организацию в республике соревнования по триатлону.

Напомним, что триатлон - это мультиспортивная гонка, которая объединяет плавание, велоспорт и бег. На сегодняшний день в Татарстане этим олимпийским видом спорта занимаются больше двух тысяч человек. Ранее для центра триатлона, стоимость которого оценили в 4-5 миллиардов рублей, выбрали участок у водохранилища.