Стало известно, как отметят Ураза-байрам 10 апреля в мечетях Татарстана

Известно, как именно местые жители смогут отметить Ураза-байрам в мечетях Республики Татарстана. Подробности сообщили в Духовном управлении мусульман.

В мечетях города праздник начнется с чтения аятов Корана в 6:30, в 7.00 мероприятие продолжится проповедью. Праздничный намаз стартует в 7.30.

В управлении сказано, что праздничный намаз в сельских мечетях можно будет начать читать уже через полчаса после восхода солнца.