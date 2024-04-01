Стало известно, как отметят Ураза-байрам 10 апреля в мечетях Татарстана

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Известно, как именно местые жители смогут отметить Ураза-байрам в мечетях Республики Татарстана. Подробности сообщили в Духовном управлении мусульман.
В мечетях города праздник начнется с чтения аятов Корана в 6:30, в 7.00 мероприятие продолжится проповедью. Праздничный намаз стартует в 7.30.
В управлении сказано, что праздничный намаз в сельских мечетях можно будет начать читать уже через полчаса после восхода солнца.
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