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Стал владельцем 10%: инвестфонд РТ вложился в маркетплейс грузовиков «КАМАЗа»

Инвестфонд Татарстана стал владельцем 10% маркетплейса грузовиков «КАМАЗа»
Стал владельцем 10%: инвестфонд РТ вложился в маркетплейс грузовиков «КАМАЗа»

Яна Лаушкина

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Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана стал владельцем 10% в уставном капитале ООО «Тракинсток» - маркетплейса «КАМАЗа»по продаже грузовой автотехники, что следует из материалов ЕГРЮЛ.

Сделка была закрыта в сентябре. Известно, что доля в уставном капитале «Тракинстока» перешла к республиканскому инвестфонду от руководителя маркетплейса, бывшей сотрудницы АО «Внешнеторговая компания "КАМАЗ"» Марины Спиридоновой. Ее доля после сделки сократилась с 27,21% до 17,21%.

Как сообщает «Интерфакс», ООО «Тракинсток» было зарегистрировано в 2018 году в Москве и, согласно отчетности, до 2021 года не вело хозяйственной деятельности. В марте 2021 года компания сменила прописку на особую экономическую зону «Иннополис», а в апреле 2021 проект по созданию маркетплейса был одобрен инвестиционным советом Татартсана. По результатам 2022 года маркетплейс получил пойти 370 миллионов выручки, что на треть меньше, чем в 2021 году, и 12 миллионов чистой прибыли, то меньше на 7% прошлого года. ООО «Цифровая платформа "КАМАЗ"» на 72,8% владеет «Тракинстоком».

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