Власти Казани напомнили, что делать в случае атаки БПЛА

В Казани напомнили правила безопасности при атаке беспилотников: что делать в экстренной ситуации

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Напомним, что экстренные службы доступны по номеру 112.

Что делать, если вы на улице?

Постарайтесь как можно быстрее покинуть открытое пространство. Найдите укрытие: это может быть ближайшее здание, подвал или любое защищённое место. Не подходите к падающим обломкам или другим частям БПЛА — это может быть опасно.

Если вы в автомобиле или общественном транспорте:

Немедленно остановите транспортное средство. Покиньте машину или автобус и укройтесь в безопасном месте: здании, подвале или укрытии.

Действия в здании:

Держитесь подальше от окон, чтобы избежать травм от разлетающихся осколков стекла. Ищите защиту между двумя стенами, например, в санузле или коридоре. Если есть возможность, спуститесь в подвал или помещение с прочными несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом, так как он может выйти из строя.

Важно помнить:

Не используйте мобильные телефоны вблизи места атаки — это может быть небезопасно. Не размещайте фотографии или видео с места происшествия в социальных сетях или открытых источниках.

Мэр города Челны, Наиль Магдеев, после недавних событий в Казани заявил о необходимости проверки всех укрытий. Он подчеркнул, что управляющим компаниям следует отработать единый алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

Эти меры безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки, сообщает Вечерняя Казань.