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Сергей Безруков встретился молодыми артистами из Казани

Сергей Безруков встретился молодыми артистами из Казани

pravda-nn.ru

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Популярный актер театра и кино Сергей Безруков провел встречу с юными участникам татарской театральной студии «Апуш» во время их участия в Большом детском фестивале в Москве.

5 ноября татарстанские актеры исполнят спектакль «Волшебные сны Апуша». Представление будет проходить Московском Губернском театре. К тому же, Сергей Безруков является художественным руководителем театра.

Во время встречи, актер поделился своим опытом работы на сцене и дал молодым талантам профессиональные советы. В благодарность за встречу и наставления, казанцы подарили Сергею национальное лакомство – чак-чак.

Стоит отметить, что недавно студия из Татарстана заняла 1-е место в номинации «Детские театральные коллективы» со спектаклем «Волшебные сны Апуша», который был посвящен творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая.

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