Шаймиев был награжден высшей наградой муфтията и юбилейной медалью РПЦ

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравили бывшего президента республики Минтимера Шаймиева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Митрополит вручил Шаймиеву юбилейную медаль Русской Православной Церкви. Муфтий наградил экс-президента орденом Шигабутдина Марджани.

Шаймиев выразил благодарность за поздравления и службу народу, отметив их огромный вклад в сохранение мира и согласия.

Ранее, стало известно, что Шаймиев станет доверенным лицом Президента России Владимира Путина.