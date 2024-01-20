Шаймиев был награжден высшей наградой муфтията и юбилейной медалью РПЦ
Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравили бывшего президента республики Минтимера Шаймиева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Митрополит вручил Шаймиеву юбилейную медаль Русской Православной Церкви. Муфтий наградил экс-президента орденом Шигабутдина Марджани.
Шаймиев выразил благодарность за поздравления и службу народу, отметив их огромный вклад в сохранение мира и согласия.
Ранее, стало известно, что Шаймиев станет доверенным лицом Президента России Владимира Путина.