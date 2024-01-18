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Шаймиев станет доверенным лицом Президента России Владимира Путина

Шаймиев станет доверенным лицом Президента России Владимира Путина

iz.ru

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Бывший глава Татарстана и действующий Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев будет выступать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Решение было объявлено на встрече с членами инициативной группы избирательного штаба региона, проходившей 17 января.

В ходе встречи глава РТ Рустам Минниханов заявил, что Путин участвует на выборах в роли самовыдвиженца.

Он также отметил, что в Татарстане соблюдаются все нужные меры, которые позволят исключать вероятность дестабилизации обстановки и вмешательства в процесс выборов.

Напомним, что Минтимер Шаймиев занимал должность президента Татарстана до 25 марта 2010 года.

Ранее, в Чистополе произошла авария на центральной магистрали города. Минниханов поручил правительству и руководству города обеспечить жителей водой.

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