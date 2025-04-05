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Рустама Минниханова могут вновь выдвинуть на пост Раиса на предстоящих выборах

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамет...

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что действующий руководитель республики Рустам Минниханов может быть выдвинут на предстоящих выборах от партии «Единая Россия».

На заседании в Арске Мухаметшин отметил, что многие поддерживают Минниханова и готовы видеть его кандидатом на новый срок. «Если никто не возражает, мы предложим его кандидатуру и выйдем с ней к народу», — сказал он.

В 2024 году в Татарстане пройдут выборы не только Раиса республики, но и более 7,5 тысяч депутатов в местные органы власти. Мухаметшин подчеркнул, что важно выбрать достойных кандидатов на всех уровнях.

Окончательное решение по кандидатуре будет принято после обсуждений с представителями всех районов республики. По словам спикера, многочисленные обращения от граждан подтверждают широкую поддержку действующего руководства.

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