Рустама Минниханова могут вновь выдвинуть на пост Раиса на предстоящих выборах
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что действующий руководитель республики Рустам Минниханов может быть выдвинут на предстоящих выборах от партии «Единая Россия».
На заседании в Арске Мухаметшин отметил, что многие поддерживают Минниханова и готовы видеть его кандидатом на новый срок. «Если никто не возражает, мы предложим его кандидатуру и выйдем с ней к народу», — сказал он.
В 2024 году в Татарстане пройдут выборы не только Раиса республики, но и более 7,5 тысяч депутатов в местные органы власти. Мухаметшин подчеркнул, что важно выбрать достойных кандидатов на всех уровнях.
Окончательное решение по кандидатуре будет принято после обсуждений с представителями всех районов республики. По словам спикера, многочисленные обращения от граждан подтверждают широкую поддержку действующего руководства.
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