Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин поздравили строителей с профессиональным днём
Рустам Минниханов
Сегодня, 13 августа, празднуется всероссийский День строителя. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех работников с профессиональным праздником.
«Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником! Вы строите города, благоустраиваете общественные пространства, делаете жизнь наших людей комфортнее. Хезмәтегез өчен рәхмәт! Бәйрәм белән», - сообщает Раис.
Также строителей поздравили и вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«С Днём Строителя! Спасибо всем строителям, которые каждый день создают все новые и новые объекты для жителей нашей страны», - сообщает Хуснуллин.