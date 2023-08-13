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Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин поздравили строителей с профессиональным днём

Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин поздравили строителей с профессиональным днём

Рустам Минниханов

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Сегодня, 13 августа, празднуется всероссийский День строителя. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех работников с профессиональным праздником.


«Всех строителей поздравляю с профессиональным праздником! Вы строите города, благоустраиваете общественные пространства, делаете жизнь наших людей комфортнее. Хезмәтегез өчен рәхмәт! Бәйрәм белән», - сообщает Раис.


Также строителей поздравили и вице-премьер России Марат Хуснуллин.


«С Днём Строителя! Спасибо всем строителям, которые каждый день создают все новые и новые объекты для жителей нашей страны», - сообщает Хуснуллин.

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