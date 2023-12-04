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Режиссер сериала «Слово пацана» рассказал о предстоящих сезонах

Режиссер сериала «Слово пацана» рассказал о предстоящих сезонах

dzen.ru

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Сериал про казанские группировки 80-х-90-х набрал огромную популярность. И не исключено, что будут сняты еще пару сезонов. Об этом рассказал режиссер сериала Жора Крыжовников.

Режиссер добавил, что его соавтор сериала хотел бы увидеть продолжение этой истории. Кроме того, он дал намек, что все подобные истории имеет одинаковую концовку.

Также Крыжовников ответил на критику сериала. Он говорит, что практически невозможно восхищаться бандитизмом и обвинять сериал в романтизации им, необоснованно. Еще герои фильма не только могут считаться плохими, но и сложными и запутавшимися.

Напомним, что Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец написали заявление в Роспотребнадзор с критикой сериала. Отмечая в нем, романтизацию бандитизма.

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