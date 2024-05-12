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Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в нескольких федеральных судах Республики Татарстан.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в нескольких федеральных судах Республики Татарстан. Этот документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, Алмаз Сафин назначен председателем Мамадышского районного суда, Радик Каримов стал председателем Чистопольского городского суда, а Даниил Костомаров - судьей Альметьевского городского суда. Также Люция Садриева приступила к исполнению обязанностей судьи Советского районного суда в столице региона.

Напомним, ранее стало известно, что уголовное дело в отношении казанского миллиардера было прекращено.

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