Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в нескольких федеральных судах Республики Татарстан. Этот документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.



Согласно указу, Алмаз Сафин назначен председателем Мамадышского районного суда, Радик Каримов стал председателем Чистопольского городского суда, а Даниил Костомаров - судьей Альметьевского городского суда. Также Люция Садриева приступила к исполнению обязанностей судьи Советского районного суда в столице региона.

Напомним, ранее стало известно, что уголовное дело в отношении казанского миллиардера было прекращено.