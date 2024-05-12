Уголовное дело в отношении казанского миллиардера было прекращено

Основатель инвестиционной группы компаний ASG Алексей Семин больше не является фигурантом уголовного дела, сообщает издание «Бизнес Онлайн» со ссылкой на СУ СКР по Татарстану.



Ранее миллиардер был обвинен в повреждении исторических объектов в связи с реставрацией дома №3/24 на улице Лобачевского и дома №17 на улице Карла Маркса. Работа на этих объектах оказалась незаконной, что привело к заморозке проектов.



В настоящее время компания заявила о планах по строительству Дворца изящных искусств ASG на улице Карла Маркса, 17, и работает над разработкой научно-проектной документации для соответствующего сохранения исторических объектов. Также продолжаются реставрационные работы в доме №3 на улице Лобачевского.