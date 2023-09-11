Проведут профилактические работы: в Татарстане два дня не будет работать телерадиовещание

В некоторых районах Татарстана 12 и 14 сентября временно приостановят телерадиовещание

В пресс-службе Минцифры РТ сообщили, что на два дня, 12 и 14 сентября, в трех районах Татарстана будет отключено телерадиовещание. Причина для этого - профилактические работы на маломощных объектах телерадиовещания.

Профилактика ожидается на РТС Барсуково в Актанышском районе 12 сентября, а позже, 14 сентября, профилактику проведут на РТС Дружбы (Мензелинский район) и Ципья (Балтасинский район). Работы будут проводить с девяти утра до трех часов дня.