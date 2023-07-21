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Пропускная способность вырастет до трех тысяч: в Казани к 2026 году хотят завершить строительство нового терминала

Строительство нового терминала в аэропорту Казани хотят закончить к 2026 году
Пропускная способность вырастет до трех тысяч: в Казани к 2026 году хотят завершить строительство нового терминала

Анна Чернышева

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Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казани хотят закончить к 2026 году, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Алиев.

Он рассказал, что на данный момент идет активная стадия проектирования, которую хотят завершить в 2023 году, а 2024 и 2025 уже посвятить именно строительно-монтажным работам.

Дмитрий Алиев отметил, что пропускная способность нового терминала составит три тысячи пассажиров в час. Существующие мощности рассчитаны на 1,2 тысячи пассажиров в час.

Напомним, что мастер-план по развитию международного аэропорта Казани до 2050 года утвердили в конце 2022 года. В нем отражены предложения и по инфраструктурному развитию.

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