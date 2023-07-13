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"Привлекали к дисциплинарной ответственности": адвокату из РТ отказали в рекомендации на должность судьи в ЛНР

Адвокату из Татарстана Полине Ивановой отказали в рекомендации на должность судьи в ЛНР
"Привлекали к дисциплинарной ответственности": адвокату из РТ отказали в рекомендации на должность судьи в ЛНР

pixabay

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Высшая квалификационная коллегия судей России отказала адвокату из Татарстана Полине Ивановой, которая претендовала на должность судьи Арбитражного суда ЛНР. Ее заявление рассмотрели на заседании квалифколлегии.

Полина Иванова больше восьми лет работает в юриспруденции. Ранее она была секретарем судебного заседания. При рассмотрении ее заявления, было озвучено, что во время работы в суде ее привлекали к дисциплинарной ответственности. Связано это с тем, что она раньше времени остановила запись аудиопротокола. В результате, как сообщает «Право.ру», ее кандидатура была отклонена.

Представители ВККС дали рекомендации на должность судьи АС ЛНР кандидату из Татарстана - судье в отставке Руфату Коновалову. Мужчине 45 лет и ранее он работал в правоохранительных органах РТ, минобрнауки РТ, а с 2007 года - в Арбитражном суде РТ. Ушел в отставку он в мае прошлого года по семейным обстоятельства.

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