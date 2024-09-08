Жительница Зеленодольска, Лилия Батрашкова, проявила активность в выборах, заехав на участок №1507 во время поездки в родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Супруг Лилии поддержал её решение, и после того как она отдала свой голос, пара отправилась в Зеленодольский роддом.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва стартовали 8 сентября и продлятся до 20:00.

Все избирательные участки работают в усиленном режиме, обеспечивая комфортные условия для граждан. Жители активно подходят к своим обязанностям, проявляя интерес к кандидатам и их программам. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан вызывают большой отклик среди избирателей, о чем свидетельствует высокая посещаемость.