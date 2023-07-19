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«Поправки направлены на снижение рисков»: больше 50 компаний РТ выплатят налог на сверхприбыль

В Татарстане более 50 компаний выплатят налог на сверхприбыль
«Поправки направлены на снижение рисков»: больше 50 компаний РТ выплатят налог на сверхприбыль

Яна Лаушкина

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В Татарстане больше пятидесяти компаний должны будут заплатить налог на сверхприбыль, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.

Как он рассказал, были рассмотрены поправки к проекту закона «О налоге на сверхприбыль». Они устанавливают налог на предприятия, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась больше миллиарда рублей в год.

При этом отмечается, что предприятия по добыче нефти и газа будут освобождены от платежа, так как у них повышение произошло 1 апреля. Поправки затронут компании, которые зарегистрированы в МСП.

Депутат отметил, что поправки направлены на снижение рисков ухудшения финансового состояния предприятий Татарстана, а также на развитие бизнеса.

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