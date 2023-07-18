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· Полина Модестова

«Подтверждены 29 тысяч случаев ВИЧ-инфекции»: в Татарстане увеличилось количество больных ВИЧ

В Татарстане с начала 2023 года увеличилось число больных ВИЧ-инфекцией
«Подтверждены 29 тысяч случаев ВИЧ-инфекции»: в Татарстане увеличилось количество больных ВИЧ

pixabay

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В Татарстане с начала 2023 года выявили 429 больных ВИЧ-инфекцией, что на 8% больше, нежели годом раньше, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что показатель заболеваемости в Татарстане составляет 11,5 на 100 тысяч жителей. Случаи заражения были выявлены во всех районах Татарстана. Исключение стали только Верхнеуслонский, Алькеевский, Дрожжановский, Апастовский, Пестречинский, Тюлячинский и Рыбно-Слободской

На начало июля 2023 года в Татарстане подтверждены 29 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. При этом, из общего числа заболевших, 8,8 тысячи скончались. Среди них 2,8 тысячи - по причине инфекции.

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