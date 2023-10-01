Под Нижнекамском нашли останки неолита

На территории Нижнекамска были обнаружены останки древних поселений. Они относятся к эпохе неолита и приказанской культуре.

Начальник градостроительной политики исполкома НМР, Алсу Ахмадиева, сообщила об этом на сессии. С целью сохранения археологических объектов, предложено внести изменения в границы территориальных зон Красноключинского сельского поселения. Приказанская культура относится к культурно-исторической общности позднего бронзового века Волго-Камья и существовала конец 2 четверти - 2 половина II тысячелетия до нашей эры.