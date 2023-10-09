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Победную забили в дополнительное время: «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

«Автомобилист» в Нижнекамске 8 октября обыграл «Нефтехимик»
Победную забили в дополнительное время: «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Сообщество «Хоккейный клуб "Нефтехимик" Нижнекамск»

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Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в гостевой для них игре над «Нефтехимиком» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Он завершился со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет в первом периоде после броска Андрея Белозерова, но после команда Екатеринбурга почти сразу же смогла восстановить равенство благодаря удары Стефана Да Косты. Вышли вперед «Автомобилисты» после шайбы Брукса Мэйсека. Под конец основного времени Белозерову удалось оформить дубль и перевести встречу в овертайм.

Победная шайба для автомобилистов принадлежала Алексею Бывальцеву - она была забита на четвертой минуте дополнительного игрового времени. На данный момент «Нефтехимик» замыкается таблицу Востока, у команды 9 очков.

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