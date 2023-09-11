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· Полина Модестова

Пассажиры скончались на месте: в результате аварии в Татарстане погибли мать и двухлетняя дочь

При ДТП на трассе в Татарстане 10 сентября погибли мать и двухлетняя дочь
Пассажиры скончались на месте: в результате аварии в Татарстане погибли мать и двухлетняя дочь

Прокуратура РТ

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В Татарстане в результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и ее дочка в возрасте двух лет. Авария имела место накануне, 10 сентября, около пяти часов вечера. Произошла она на выезде из города Лениногорска в сторону Альметьевска.

По предварительным данным, автомобиль марки Skoda Yeti, за рулем котором был водитель 1939 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате водитель второй машины с тяжелыми травмами, а пассажиры - супруга пострадавшего и двухлетняя дочь - погибли на месте происшествия.

На место аварии выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. По факту происшествия организована доследственная проверка, ход которой остается под контролем городской прокуратуры.

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