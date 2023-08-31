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· Полина Модестова

Оказался лидером: Татарстан попал на первую строчку по вводу жилья в ПФО

Татарстан оказался на первом месте по количеству введенного в ПФО жилья
Оказался лидером: Татарстан попал на первую строчку по вводу жилья в ПФО

pixabay

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Татарстан оказался на первом месте в рейтинге по вводу жилья среди регионов Приволжского федерального округа.

В Росстате сообщили, что за семь месяцев с начала 2023 года в республике были сданы 2,4 миллиона квадратных метров жилья. Отмечается, что это на 15% больше, нежели было в прошлом году.

Помимо этого, ввод жилья заметно вырос и в Ульяновской области, Нижегородской и Пензенской областях. Отстают в данном вопросе Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

Всего в округе с января по июль 2023 года было построено 11,5 миллиона квадратных метров жилья.

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