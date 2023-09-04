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· Полина Модестова

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Элвин Грей рассказал про сорванный в День нефтяника концерт в Альметьевске
«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

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В своем телеграм-канале Певец Элвин Грей извинился перед зрителями за концерт, который был сорван в День нефтяника в Альметьевске. Артист рассказал, что его выступление попросту не хотели видеть, так как сначала программу сократили до 30 минут, а после, буквально за девять минут до завершения, концерт был окончательно сорван с угрозами и в нецензурной форме.

Певец отметил, что он за 20 лет на сцене впервые стал свидетелем такого отношения к зрителям. Он принес извинения своим слушателям за то, что те не смогли услышать песни, которые хотели, а также за то, что артист, как он сам отмечает, не смог оправдать их ожидания.

Концерт, который был устроен, Элвин Грей назвал грандиозным праздником, однако, он пожалел, что некоторые люди «обгадили прекрасный мраморный стейк». Музыкант пообещал сделать большой благотворительный концерт в Альметьевске.

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