Объем инвестиция - 1,5 миллиарда: в Татарстане запустят производство подшипников

В Челнах в 2024 году запустят производство подшипников

На Российской-Китайском форуме «РОСТКИ», который проходит в Казани, стало известно, что в Татарстане запустят производство подшипников. Первая линия начнется работать уже в следующем, 2024, году - запустят ее для нужд КАМАЗа.

Гендиректор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин рассказал, что сейчас производство находится на стадии закупки станков и оборудования для завода. Партнеры из Китая готовы делиться информацией и технология. Отмечается, что общий объем инвестиция в проект на начальном этапе, если не учитывать постройку завода, - 1,5 миллиарда рублей.

Было принято решение о собственном производстве подшипников в Татарстане компанией «Далини» после введения западных санкций. Отмечается, что на первом этапе будет открыто сборочное производство из зарубежных комплектующих, а после уровень локализации планируют довести до 100%.