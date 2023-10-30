Новый прокурор РТ предложил запретить подросткам посещать кальянные
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Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов предложил законопроект. Согласно инициативе, несовершеннолетним нельзя будет посещать кальянные, секс-шопы и бары. На данный момент законопроект находится на предварительном рассмотрении.
Отметим, что в Татарстане действует запрет на продажу табачной продукции лицам, которые не достигли 18 лет. Только за первое полугодие 2023 года 11 подростков привлекли к ответственности за нарушение правил.