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Нижнекамцы завоевали 3 золотых медали на первенстве Татарстана по боксу

Победителями стали....

pixabay.com

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В Казани состоялось первенство Республики Татарстан по боксу среди юношей 13–14 лет.

По данным «Канала Комментатора», спортсмены из Нижнекамска завоевали три золотые медали. Победителями стали Низам Тазиев (клуб «Спарта») в категории до 66 кг, Ильмир Мухаметдинов в категории до 48 кг и Ратмир Шакиров в категории до 46 кг.

Нижнекамская команда взяла три из 13 золотых наград, разыгранных на турнире.

Все трое боксёров вошли в состав юношеской сборной Татарстана и представят республику на первенстве Приволжского федерального округа, которое пройдёт в феврале в Ижевске.

Ранее мы писали о том, что в аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург. Вирус Марбург — это высоколетальный патоген, передающийся от летучих мышей и инфицированных людей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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