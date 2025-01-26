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В аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург

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Всемирная организация здравоохранения сообщила о девяти случаях заболевания вирусом Марбург в Танзании, восемь из которых закончились летальным исходом.

В связи с этим Роспотребнадзор Татарстана усилил эпидемиологический контроль в аэропортах Казани и Нижнекамска. С начала 2025 года было досмотрено более 65 тысяч пассажиров и членов экипажей воздушных судов. В ходе проверок выявлен один человек с признаками инфекции, но последующие обследования не подтвердили наличие патологии.

Что известно о вирусе Марбург?

Вирус Марбург — это высоколетальный патоген, передающийся от летучих мышей и инфицированных людей. Болезнь вызывает тяжёлые поражения внутренних органов и центральной нервной системы. Среди основных симптомов:

  • высокая температура,
  • головная боль,
  • рвота,
  • диарея.

Смертность от вируса Марбург крайне высока, что делает его одной из самых опасных инфекций.

Меры предосторожности

Роспотребнадзор продолжает мониторинг пассажиропотока и рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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